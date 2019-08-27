Zum Inhalt springenBarrierefrei
Farids Magische 13

Die beste Street Magic der Welt

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 27.08.2019
94 Min.Folge vom 27.08.2019Ab 12

"Während Lukas Podolski verschiedene Kugeln Eis probiert, möchte ich versuchen, diese Eissorten zu schmecken, obwohl ich selbst nichts im Mund habe", erklärt Magier Farid. "Dazu werde ich mir die Augen verbinden und eine mentale Verbindung zu ihm aufbauen."Neben Lukas Podolski verführt Illusionist Farid auch Rapper Kay One und Comedian Oliver Pocher mit den besten Street-Magic-Tricks der Welt.

