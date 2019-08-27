Die beste Street Magic der WeltJetzt kostenlos streamen
Farids Magische 13
Folge 2: Die beste Street Magic der Welt
94 Min.Folge vom 27.08.2019Ab 12
"Während Lukas Podolski verschiedene Kugeln Eis probiert, möchte ich versuchen, diese Eissorten zu schmecken, obwohl ich selbst nichts im Mund habe", erklärt Magier Farid. "Dazu werde ich mir die Augen verbinden und eine mentale Verbindung zu ihm aufbauen."Neben Lukas Podolski verführt Illusionist Farid auch Rapper Kay One und Comedian Oliver Pocher mit den besten Street-Magic-Tricks der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farids Magische 13
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben