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Faszination Dachstein

Faszination Dachstein

ORF2Staffel 1Folge 1vom 30.12.2024
Faszination Dachstein

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Faszination Dachstein

Folge 1: Faszination Dachstein

26 Min.Folge vom 30.12.2024

Das schroffe und markante Dachsteingebirge gilt mit seinem fast 3000 Meter hohen Hauptgipfel als Wahrzeichen Oberösterreichs. Gleichzeitig markiert der Gipfel des Hohen Dachsteins die Landesgrenze zur Steiermark. Gestalter Heli Putz ist selbst Bergführer und Erstbesteiger vieler Gipfel auf der ganzen Welt, doch nur am Dachstein fühlt er sich zu Hause. Er liefert in einer Produktion des ORF Oberösterreich spektakuläre Einblicke in seine Welt mit ihrer einzigartigen Landschaft, die sich sonst nur jenen offenbart, die extreme Herausforderungen suchen. Dazu zählt etwa Thomas Bubendorfer, der für einen Kinofilm ein Filmset an einem vereisten Wasserfall errichtet hat, um dort zu klettern. "Faszination Dachstein" aus den ORF Landesstudio Oberösterreich zeigt einerseits überwältigende Landschaftsimpressionen, andrerseits Begegnungen mit Extrem-Sportlern, aber auch mit Originalen, die dieser schroffe Berg nie mehr losgelassen hat. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/Klaus Krumboeck

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