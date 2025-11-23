Die Geheimnisse von Sir William PhipsJetzt kostenlos streamen
Faszination Oak Island
Folge 3: Die Geheimnisse von Sir William Phips
41 Min.
Eine Flut von Hinweisen deutet darauf hin, dass der geheimnisvolle Money Pit von Oak Island von einem berühmten englischen Politiker des 17. Jahrhunderts angelegt wurde. Der Herr soll im Besitz eines der größten versunkenen Schätze der Geschichte gewesen sein.
Faszination Oak Island
