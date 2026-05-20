Zugkraft mit Strom - Die Hightech-E-LokJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.05.2026: Zugkraft mit Strom - Die Hightech-E-Lok
51 Min.Folge vom 20.05.2026
Die E-Lok der Marke Vectron gibt es rein elektrisch und als Hybrid-Modell. Sie hat die Zugkraft von 23 Lastwagen. Gefertigt werden die bis zu 4,5 Millionen Euro teuren Züge in München. Bis 2023 will die DB Cargo 400 elektrische Loks im europäischen Cargo-Schienenverkehr einsetzen und so pro Jahr bis zu acht Millionen Liter Diesel einsparen. Der Vorteil: die Lok ist besonders umweltverträglich sowie modular aufbau- und umrüstbar, wodurch sie nahtlos auf allen Schienennetzen Europas fahren kann.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt