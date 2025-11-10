FBI: Most Wanted
Folge 13: Schlimmer als der Tod
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 16
Das FBI-Team steht vor einem neuen Fall: Diesmal fahnden die Ermittler unter Hochdruck nach einem Geschäftsmann, der nicht nur Gelder veruntreut, sondern auch ein Menschenleben genommen haben soll.
FBI: Most Wanted
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
