FBI: Most Wanted

Tödliches Spiel

Kabel EinsStaffel 5Folge 6vom 06.12.2025
Folge 6: Tödliches Spiel

41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Remy und sein Team ermitteln in einem Doppelmord in einer Studentenkneipe. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Täter um einen Profi-Basketballer handelt. Auf seiner Flucht vor der Polizei entführt dieser noch zwei weitere Männer. Kann das FBI den jungen Mann stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet?

