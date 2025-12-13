FBI: Most Wanted
Folge 8: Lieferkette
41 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Kelli Parkman entführt zwei Schüler, die offenbar in Drogengeschäfte involviert sind. Weil ihr Sohn selbst an einer Überdosis gestorben ist, will Kelli den Drogenring in der Schule hochgehen lassen. Als sie auf einen der Dealer trifft, schwebt sie jedoch schon bald in großer Gefahr. Können Remy und sein Team die verzweifelte Mutter retten und die Drogenbosse hinter Gitter bringen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
