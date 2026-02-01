FBI: Most Wanted
Folge 1: Stimmen im Kopf
41 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Remy und sein Team wollen einen Psychopathen dingfest machen, der offenbar mehrere Menschen getötet hat. Neben einem unschuldigen Ehepaar hat der Mann seine eigene Mutter und seine hochschwangere Frau auf dem Gewissen. Als es in der Arbeitsstelle des Täters zu einem Eklat kommt, müssen die Agenten schnell handeln, um weiteres Unheil zu verhindern.
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
