FBI: Most Wanted

Der tote Astronaut

SAT.1Staffel 6Folge 19vom 27.01.2026
Folge 19: Der tote Astronaut

42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Das FBI ermittelt im Fall eines toten Astronauten, der zuerst entführt und danach brutal ermordet wurde. Als ein weiterer Mann verschwindet, gehen die Agenten von einem Serientäter aus. Beide Opfer waren wohl auf einer Porno-Plattform unterwegs und Abonnenten desselben Kanals. Ist dieser Zusammenhang wirklich der Schlüssel, um den Fall endgültig aufzuklären?

