FBI: Most Wanted
Folge 5: Ein letzter Coup
41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Die Brüder Nate und Mike überfallen eine Filiale von Agee Cash Logistics, doch der Raub ist nur der Auftakt zu einem größeren Coup. Mike erschießt einen Wachmann, während sich die Filialleiterin Jodi als Komplizin entpuppt. Ihr Ziel: die schwer bewachte Zentrale von Agee Cash Logistics. Das FBI heftet sich an ihre Fersen ...
