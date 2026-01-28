Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 20vom 03.02.2026
40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Das FBI bekommt es mit einem Fall zu tun, der höchste Priorität hat: Bürgermeisterin Jocelyn ist spurlos verschwunden. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus, bis sie erfahren, dass Jocelyn offenbar der Korruption verdächtigt wird. Ist die Bürgermeisterin etwa absichtlich abgetaucht, um ihre Machenschaften zu vertuschen?

