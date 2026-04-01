FBI: Most Wanted
Folge 21: Eiskalte Geschäfte
42 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Remy und sein Team bekommen es mit mehreren ungeklärten Entführungsfällen zu tun. Es handelt sich dabei jedes Mal um Migranten, die bei der Einwanderungs- und Zollbehörde vorständig werden sollten. Schnell wird klar, dass es sich um Serientäter handeln muss. Als die Agenten die Spur der Entführer aufnehmen, machen sie eine schreckliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-6: CBS International Television
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