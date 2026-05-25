FBI: Special Crime Unit
Folge 9: Das dritte Testament
40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Drei tote Prostituierte geben den Ermittlern zunächst Rätsel auf. Schon bald wird klar, dass die Morde mit einem viel größeren Attentat zusammenhängen: Der Täter plant einen Anschlag in New York, der die gesamte Stadt lahmlegen soll. Als das FBI den Verdächtigen Warren Stroud festnimmt, haben die Agenten alle Hände voll zu tun, um dessen Hintermänner ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit sorgt eine gigantische Explosion in der Innenstadt für jede Menge Chaos.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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