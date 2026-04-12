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Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex

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ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.04.2026
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Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex

Folge 1: Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex

41 Min.Folge vom 12.04.2026

Die Doku über Kommissar Rex blickt auf den Kult um den TV-Hund seit den 90ern zurück. Sie zeigt, wie Tobias Moretti den Mythos prägte und Maximilian Brückner ihn heute neu interpretiert. Mit Anekdoten, Szenen und Einblicken erzählt sie die Erfolgsgeschichte und gibt Ausblick auf neue Folgen. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm

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