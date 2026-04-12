Fernsehgeschichte(n) Kommissar RexJetzt kostenlos streamen
Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex
Folge 1: Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex
41 Min.Folge vom 12.04.2026
Die Doku über Kommissar Rex blickt auf den Kult um den TV-Hund seit den 90ern zurück. Sie zeigt, wie Tobias Moretti den Mythos prägte und Maximilian Brückner ihn heute neu interpretiert. Mit Anekdoten, Szenen und Einblicken erzählt sie die Erfolgsgeschichte und gibt Ausblick auf neue Folgen. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm
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Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex
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