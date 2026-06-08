Fernsehgeschichte(n): SOKO DonauJetzt kostenlos streamen
Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau
Folge 1: Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau
44 Min.Folge vom 08.06.2026
Die Soko Donau feiert 20 Jahre und die Fernsehgeschichten blicken hinter die Kulissen. Gezeigt wird, wie das Team um Dietrich Siegl, Lilian Klebow und Gregor Seberg zusammenfand und wie viel Persönlichkeit in ihren Figuren steckt. Auch humorvolle Pannen am Set kommen vor. Die Sendung zeigt, warum die Serie dank Charme und Authentizität seit zwei Jahrzehnten beliebt ist.
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Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau
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Copyrights:© Season 1: ORF 1