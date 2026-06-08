Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

ORF1Staffel 1Folge 1vom 08.06.2026
Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

Fernsehgeschichte(n): SOKO DonauJetzt kostenlos streamen

Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

Folge 1: Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

44 Min.Folge vom 08.06.2026

Die Soko Donau feiert 20 Jahre und die Fernsehgeschichten blicken hinter die Kulissen. Gezeigt wird, wie das Team um Dietrich Siegl, Lilian Klebow und Gregor Seberg zusammenfand und wie viel Persönlichkeit in ihren Figuren steckt. Auch humorvolle Pannen am Set kommen vor. Die Sendung zeigt, warum die Serie dank Charme und Authentizität seit zwei Jahrzehnten beliebt ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau
ORF1
Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

Fernsehgeschichte(n): SOKO Donau

Alle 1 Staffeln und Folgen