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Feuerblume - Die zwei Leben der Marisa Mell
Folge 1: Feuerblume - Die zwei Leben der Marisa Mell
Als "Femme fatale" und als "klassische Schönheit" an der Seite berühmter männlicher Filmstars wie etwa Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Tony Curtis und Helmut Berger: so erinnert man sich an Marisa Mell. Doch wer war sie wirklich? Dieser Frage geht der Dokumentarfilm "Feuerblume – Die zwei Leben der Marisa Mell" nach. Regisseur Markus Mörth stellt darin die berühmte Schauspielerin, deren Karriere mit ihrem Studium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien begann, der Privatperson Marlies Moitzi, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, gegenüber. Gleichzeitig versucht der Film mit aktuellem Blick auch die Rolle der Frau im Filmbusiness der 1960er- bis 1980er-Jahre zu hinterfragen. Bildquelle: ORF/epo-film/
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