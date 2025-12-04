Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge vom 04.12.2025: In der Kleiderkammer
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Training zahlt sich aus: Bernhard, der Spezialist für Gefahrguteinsätze bei der Münchner Feuerwehr, hat sich für das Team der Wache 3 zwei gezielte Übungen ausgedacht. Michael benötigt eine neue Jacke. Er bricht gemeinsam mit seinem Kollegen Noah nach Ramersdorf auf. Dort wird die gesamte Dienstkleidung der Einsatzkräfte gelagert, gereinigt und instand gehalten – vom Sportdress bis zur Schutzausrüstung. Und Steve ist auf dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) eingeteilt. Er versorgt in dieser Folge eine Dame, die möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.