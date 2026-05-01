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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin

ORF1Staffel 1Folge 2vom 01.05.2026
FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 2

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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin

Folge 2: FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 2

24 Min.Folge vom 01.05.2026

Erstmals tragen mit Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika drei Länder eine Fußball-Weltmeisterschaft aus. Mit 48 Teilnehmerländern ist diese WM die größte der Geschichte. In der zweiten Folge des Magazins stehen die asiatischen Mannschaften im Mittelpunkt.

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