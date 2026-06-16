Staffel 1Folge 15vom 16.06.2026
Saudi-Arabien - Uruguay: Extended HighlightsJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 20-Minuten-Highlights
Folge 15: Saudi-Arabien - Uruguay: Extended Highlights
20 Min.Folge vom 16.06.2026
Uruguay tat sich als Favorit in einem kampfbetonten Schlagabtausch gegen Saudi-Arabien schwer und fand nur langsam ins Spiel, das noch bis zuletzt für Spannung sorgte. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 16.06.2026 um 09:10 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: Reuters
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