FIFA: Zwischen Machtgier und Korruption
Folge vom 22.11.2022: Teil 2
46 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 6
Einer der größten Skandale in der Geschichte des Sports: Am 27. Mai 2015 wurden in einem Hotel in Zürich mehrere einflussreiche Funktionäre der FIFA festgenommen. Agenten des FBI und der amerikanischen Bundessteuerbehörde hatten bei ihren jahrelangen Ermittlungen systematische Korruption aufgedeckt. Die inhaftierten Personen wurden beschuldigt, Bestechungsgelder angenommen zu haben. Zwei Tage nach dem Zugriff wurde Sepp Blatter als Präsident des mächtigen Weltfußballverbandes wiedergewählt. Was wusste er über die kriminellen Machenschaften?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.