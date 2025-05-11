Filmgeschichte(n): MuttertagJetzt kostenlos streamen
Filmgeschichte(n): Muttertag
Folge 1: Filmgeschichte(n): Muttertag
45 Min.Folge vom 11.05.2025
Alle Jahre wieder… am zweiten Sonntag im Mai ist er da, der Muttertag! Und seit mittlerweile 30 Jahren gehört der gleichnamige Film mit Alfred Dorfer und Roland Düringer zu diesem Tag wie die Zitronenscheibe zum Wiener Schnitzerl. Fünf Schauspieler und ein Gemeindebau spielen die Hauptrollen, Harald Sicheritz führte Regie. Hinter diesem Film gibt's viele Geschichten - und die werden erzählt: von den Darstellern, dem Regisseur, der Maskenbildnerin und vielen anderen, die die vielen Kapitel dieses österreichischen Filmklassikers mitgeschrieben haben. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Filmgeschichte(n): Muttertag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1