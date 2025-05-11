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Filmgeschichte(n): Muttertag

Filmgeschichte(n): Muttertag

ORF1Staffel 1Folge 1vom 11.05.2025
Filmgeschichte(n): Muttertag

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Filmgeschichte(n): Muttertag

Folge 1: Filmgeschichte(n): Muttertag

45 Min.Folge vom 11.05.2025

Alle Jahre wieder… am zweiten Sonntag im Mai ist er da, der Muttertag! Und seit mittlerweile 30 Jahren gehört der gleichnamige Film mit Alfred Dorfer und Roland Düringer zu diesem Tag wie die Zitronenscheibe zum Wiener Schnitzerl. Fünf Schauspieler und ein Gemeindebau spielen die Hauptrollen, Harald Sicheritz führte Regie. Hinter diesem Film gibt's viele Geschichten - und die werden erzählt: von den Darstellern, dem Regisseur, der Maskenbildnerin und vielen anderen, die die vielen Kapitel dieses österreichischen Filmklassikers mitgeschrieben haben. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm

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