Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 06.08.2025: Kleine Kugel, großer Wert
45 Min.Folge vom 06.08.2025
Matt Paxton und seine Mitarbeiter entrümpeln in Alexandria das Haus einer Kundin. Der Auftrag könnte sich für die Truppe auszahlen. Der erfahrene Händler nimmt in Virginia militärische Sammlerstücke und einen betagten Ford Mustang unter die Lupe. Ein Briefmarkenfehldruck könnte ebenfalls ein hübsches Sümmchen in die Kasse spülen. Denn je seltener Objekte sind, desto höher ist ihr Marktwert. Auf einer Beutetour in Belmont hat es Max anschließend auf Spielzeug und einen Wohnwagen abgesehen. Dort entpuppen sich handgefertigte Murmeln als Hauptgewinn.
