Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 06.08.2025: Der Silberschatz
43 Min.Folge vom 06.08.2025
In dieser Folge packen Matt Paxton und sein Team im US-Bundesstaat Pennsylvania tatkräftig an. Das unbewohnte Grundstück auf dem Land gehörte einem Mechaniker und leidenschaftlichen Jäger. Die Entrümpelungsexperten sollen dort schwere Maschinen, Drehbänke, Pressen und Metallschrott abtransportieren. Waffen und Munition lassen sich ebenfalls zu Geld machen. Und Max hat zudem ein Ass im Ärmel: Der erfahrene Händler will bei dem Auftrag einen lukrativen Bonus einstreichen. Aber den verborgenen Familienschatz muss die Truppe auf dem Anwesen erst finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.