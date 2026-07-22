Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 22.07.2026: Spielzeug-Himmel
45 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6
Matt stößt auf einen vollgestopften Hort mit einer beeindruckenden Sammlung seltener Vintage-Spielzeuge, die sich als äußerst wertvoll erweisen könnten. Zwischen den Fundstücken entdeckt das Team jedoch auch mehrere Schusswaffen, die besondere Vorsicht erfordern. Während Matt einen britischen Sportwagen aus den 1960er-Jahren Probe fährt und die Waffen auf einem Schießstand testen lässt, erschweren niedrige Kaufangebote die Verhandlungen. Am Ende sind kreative Lösungen gefragt, um die wertvollen Funde gewinnbringend zu verkaufen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.