Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 15.08.2026: Kinder der 80er
45 Min.Folge vom 15.08.2026
Mickey möchte Platz für seine Kinder schaffen. Aber ihm fehlen die Zeit und die Mittel, das selbst zu organisieren. Deshalb übernehmen Matt Paxton und sein Team diesen Job. Und das könnte sich für die Truppe auszahlen, denn im New Yorker Stadtteil Queens erwartet die Entrümpelungs-Profis eine beeindruckende Sammlung. „Knight Rider“-Fanartikel, „Transformers“-Figuren, limitierte Hip-Hop-Tourjacken und Schuhe aus dem Blockbuster „Zurück in die Zukunft II“: Allein Marty McFlys legendäre, selbstschnürende Sneaker könnten beim Verkauf 100.000 Dollar einbringen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.