Finlandia - Sibelius' Hymne für die Freiheit

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.12.2025
52 Min.Folge vom 07.12.2025

Kein Werk von Jean Sibelius (1865-1957) ist enger mit seiner Biografie verwoben, keines politisch aufgeladener, keines enger mit dem Kampf der Finnen um ihre Unabhängigkeit verbunden als "Finlandia". Es wurde von HeavyMetal-Bands gecovert, als Filmmusik verwendet, von Militärkapellen gespielt und von Chören gesungen - "Finlandia" war und ist Teil der finnischen Seele. Gedreht an Originalschauplätzen in Finnland, erzählt die Dokumentation die Entstehungsgeschichte der weltbekannten Melodie und erkundet, wie Sibelius berühmtestes Werk sein Leben überschattete wie ein Fluch. Regie: Axel Fuhrmann Bildquelle: ORF/Dokfabrik

