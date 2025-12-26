Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Ed Kemper - Der Co-Ed-Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 01.01.2026
Ed Kemper - Der Co-Ed-Killer

Ed Kemper - Der Co-Ed-KillerJetzt kostenlos streamen

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Folge 1: Ed Kemper - Der Co-Ed-Killer

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Was als Fantasie eines einsamen Kindes beginnt, entfaltet sich später als eine der grausamsten Mordserien der USA: Ed Kemper wächst in einem lieblosen Umfeld auf, geprägt von Zurückweisung und Isolation. Mit 15 erschießt er seine Großeltern. Es folgen acht weitere Opfer - darunter meist junge Anhalterinnen. Nach außen hin klug und charmant, lodert in ihm ein zerstörerischer Hass, der im Mord an seiner Mutter einen traurigen Höhepunkt findet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Kabel Eins Doku
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

First Blood - Die Geburt eines Serienmörders

Alle 1 Staffeln und Folgen