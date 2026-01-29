Ronald Dominique - Der Bayou-StranglerJetzt kostenlos streamen
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 10: Ronald Dominique - Der Bayou-Strangler
41 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 16
Zwischen 1997 und 2005 ermordete Ronald Dominique in Louisiana 23 Männer, die er erwürgte oder erstickte. Als homosexueller Jugendlicher wurde er für seine Sanftheit verspottet, unterdrückte lange seine Gefühle und fand selbst in der queeren Community keine Anerkennung. Nach einem traumatischen Übergriff im Gefängnis begann er, Männer aus Bars und dem Strich anzusprechen - und stürzte in eine tödliche Mordserie.
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC