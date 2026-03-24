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Fit mit den Stars

Fit mit den Stars: Conny Kreuter

ORF2Staffel 1Folge 478vom 24.03.2026
Fit mit den Stars: Conny Kreuter

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Fit mit den Stars

Folge 478: Fit mit den Stars: Conny Kreuter

17 Min.Folge vom 24.03.2026

Vom 23. bis zum 28. März widmet sich "Fit mit den Stars" ganz dem ORF Frühjahrs-Schwerpunkt "BEWUSST GESUND: Abnehmen - Schlank um jeden Preis?". Vorturnerin Conny Kreuter führt mit viel Energie und Expertise durch die täglichen Bewegungseinheiten und zeigt einfache Übungen, die jede und jeder zuhause mitmachen kann. Bewegung ist einer der zentralen Faktoren für ein gesundes Körpergewicht und mehr Wohlbefinden. "Fit mit den Stars" bietet kurze, alltagstaugliche Workouts, die Freude machen und helfen, Fitness und Körperbewusstsein zu stärken.

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