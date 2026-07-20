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Fit mit den Stars

Fit mit den Stars: Andy Ogris

ORF2Staffel 1Folge 555vom 20.07.2026
Fit mit den Stars: Andy Ogris

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Fit mit den Stars

Folge 555: Fit mit den Stars: Andy Ogris

17 Min.Folge vom 20.07.2026

Passend zur Fußball WM dreht sich in "Fit mit den Stars" alles um den Ball. In der täglichen Fitness Sendung präsentieren Corinna Kamper und Conny Kreuter ebenso wie Kristina Inhof und Andy Ogris abwechslungsreiche Einheiten, die sich ganz dem Thema Fußball widmen. Die Übungen sind für alle Altersgruppen geeignet und können auch ohne Fußball mit einfachen Alltagsgegenständen - etwa einem Polster - durchgeführt werden. So werden Balance, Kraft und Koordination auf spielerische Weise trainiert.

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