Fix My Flip
Folge vom 19.01.2026: Ein Flipping-Fiasko
43 Min.Folge vom 19.01.2026
Unerfahrene Flipper:innen haben ein großes Immobilienensemble erworben, kommen aber seit einem Jahr kaum voran. Page erkennt das historische Potenzial, doch die beiden halten stur an fehlerhaften Plänen fest. Damit das Projekt gerettet werden kann, braucht es klare Entscheidungen und eine echte Bereitschaft, auf professionelle Hilfe zu hören.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.