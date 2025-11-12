Fix und fertig: Wenn Essen süchtig machtJetzt kostenlos streamen
85 Min.
Folge vom 12.11.2025
Hochverarbeitete Lebensmittel, reich an Zucker, Fett und Konservierungsstoffen sind Teil unserer Esskultur geworden. Fertigkost wird zunehmend mit Erkrankungen wie Krebs und Demenz in Verbindung gebracht. Die Vielfalt dieser Produkte resultiert aus Fortschritten in Chemie und Verbraucherforschung. Ehemalige Beschäftigte der Lebensmittelindustrie enthüllen, wie Produkte gezielt entwickelt werden, um süchtig zu machen. So wird beispielsweise die 'Köstlichkeit' von Eis mittels Hirnströme bewertet, und das Brechgeräusch der Waffel ebenso analysiert, um es zu optimieren. Regie: Stuart Elliott Bildquelle: ORF/ARTE France/Lion TV/Chris Titus King
