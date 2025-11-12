Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht

ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.11.2025
Folge 1: Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht

85 Min.Folge vom 12.11.2025

Hochverarbeitete Lebensmittel, reich an Zucker, Fett und Konservierungsstoffen sind Teil unserer Esskultur geworden. Fertigkost wird zunehmend mit Erkrankungen wie Krebs und Demenz in Verbindung gebracht. Die Vielfalt dieser Produkte resultiert aus Fortschritten in Chemie und Verbraucherforschung. Ehemalige Beschäftigte der Lebensmittelindustrie enthüllen, wie Produkte gezielt entwickelt werden, um süchtig zu machen. So wird beispielsweise die 'Köstlichkeit' von Eis mittels Hirnströme bewertet, und das Brechgeräusch der Waffel ebenso analysiert, um es zu optimieren. Regie: Stuart Elliott Bildquelle: ORF/ARTE France/Lion TV/Chris Titus King

