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Fixer Upper: Colorado Mountain House

Der Countdown läuft

HGTVFolge vom 03.05.2026
Der Countdown läuft

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Fixer Upper: Colorado Mountain House

Folge vom 03.05.2026: Der Countdown läuft

45 Min.Folge vom 03.05.2026

Während sich ihre Tochter auf den College-Start vorbereitet, arbeiten Chip und Joanna mit Hochdruck daran, ihr Haus in Colorado fertigzustellen. Bauzeiten, letzte Ergänzungen und emotionale Erwartungen treffen aufeinander, denn am Ende soll nicht nur ein Bergrefugium entstehen, sondern auch ein besonderer Moment für die ganze Familie.

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