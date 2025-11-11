Ein Paradies in Castle HeightsJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 11.11.2025: Ein Paradies in Castle Heights
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Lacy und Doug finden ein günstiges Haus in der vornehmen Gegend Castle Heights. In nur einem Monat ist die Immobilie dank Joannas und Chips Arbeit kaum wiederzuerkennen - ganz zu schweigen von dem großen Garten, den man nun als Paradies bezeichnen kann.
