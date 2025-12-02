Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 02.12.2025
42 Min. Ab 6

Das Ehepaar McCall leitet ein Waisenhaus in Uganda. Für einen mehrmonatigen Aufenthalt in ihrer Heimatstadt Waco beauftragen sie ihre Kinder und die Gaines damit, eine gediegene Unterkunft für sie zu finden. Neben bürokratischen Hürden und einem schmalen Budget wird auch die knappe Zeit zu einem großen Problem für die Gaines.

