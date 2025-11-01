Foodwise
Folge 9: Datong
28 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6
Tianran He und Angela Fu befinden sich im historischen Datong, das vor etwa 1500 Jahren die Hauptstadt der Nördlichen Wei-Dynastie war, in der Nomaden Nordchina vereinten und sich der Buddhismus im ganzen Land verbreitete.
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Foodwise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TERN Distribution