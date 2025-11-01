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Datong

just cookingStaffel 1Folge 9vom 01.11.2025
Datong

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Folge 9: Datong

28 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6

Tianran He und Angela Fu befinden sich im historischen Datong, das vor etwa 1500 Jahren die Hauptstadt der Nördlichen Wei-Dynastie war, in der Nomaden Nordchina vereinten und sich der Buddhismus im ganzen Land verbreitete.

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