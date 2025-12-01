Foodwise
Folge 10: Shaoxing
29 Min.Ab 6
Begleiten Sie Gastgeber Tianran He in die historische Wasserstadt Shaoxing, die für ihren Gelbwein berühmt ist. Auf einer Bootsfahrt durch die Kanäle findet Tianran heraus, warum es in Shaoxing angeblich 10.000 Brücken gibt.
Genre:Kochen, Reise, Abenteuer
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TERN Distribution