Staffel 1Folge 1vom 30.03.2026
Formel 1 der Antike - Wagenrennen im Alten RomJetzt kostenlos streamen
Formel 1 der Antike
Folge 1: Formel 1 der Antike - Wagenrennen im Alten Rom
44 Min.Folge vom 30.03.2026
Spektakel, Ruhm und tödliches Risiko: Wagenrennen waren die Super-Events im Römisches Reich. In Universum History erzählt die Geschichte des Sklaven Scorpus von Aufstieg und Absturz – und davon, wie ein einziger Sieg alles verändern konnte. Regie: Giulia Clark und Elena Mortelitti, ORF Fassung: Andrea Lehner Buch: Jens Monath und Giulia Clark Bildquelle: ORF/ZDF/Simon Varsano
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