Best-of des Shanghai-Grand-PrixJetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 309: Best-of des Shanghai-Grand-Prix
6 Min.Folge vom 15.03.2026
Das neue Formel-1-Reglement sorgte im zweiten Saisonrennen für ein spektakuläres Rennen mit zahlreichen Zweikämpfen. Wie schon beim Saisonstart in Melbourne gab es auch in China deutlich mehr Überholmanöver als noch in der Vorsaison. Sendungshinweis: Formel 1 Großer Preis von China am 15.03.2026 um 6:39 Uhr in ORF 1 und im Stream Foto: APA-Images / AP / Vincent Thian
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Formel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1