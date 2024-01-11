Forsthaus Rampensau Germany
Folge 2: Das Sperma-Gate
93 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Es knistert im Forsthaus! Unerwartete Liebschaften entstehen. Doch die rosarote Brille wird dem einen oder anderen Promipärchen beim ersten Spiel Parcours d’Amour zum Verhängnis. Welches Paar kann sich vor dem ersten großen Absägen schützen und bei wem ziehen dunkle Wolken auf? Eine wilde Diskussion um Körperflüssigkeiten droht daraufhin zu eskalieren...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH