Herzlich Willkommen, ihr Rampensäue!Jetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 1: Herzlich Willkommen, ihr Rampensäue!
100 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Es ist so weit! Die Promi-Paare beziehen das abgelegene Forsthaus mitten in den Bergen Kärntens. Hier begegnen sich nicht nur Trash-Legenden und blutige Reality-Anfänger, sondern auch alte Feinde. Schnell ist klar: Das muss irgendwann knallen! Der Kampf um 25.000 Euro und den Titel Rampensau Germany ist offiziell eröffnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH