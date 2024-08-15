Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forsthaus Rampensau

Forsthaus-Einweihung im Almrausch

ATVStaffel 2Folge 1vom 15.08.2024
Forsthaus-Einweihung im Almrausch

Forsthaus-Einweihung im AlmrauschJetzt kostenlos streamen

Forsthaus Rampensau

Folge 1: Forsthaus-Einweihung im Almrausch

96 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Neun Promipaare kommen in einem kleinen, einsamen Häuschen in Kärnten zusammen und treten in actiongeladenen Spielen gegeneinander an. Wer gewinnt bleibt und hat am Ende die Chance auf 20.000 Euro, wer verliert darf ausziehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Forsthaus Rampensau
ATV
Forsthaus Rampensau

Forsthaus Rampensau

Alle 4 Staffeln und Folgen