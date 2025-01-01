Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forsthaus Rampensau

Von Schlafwandeln, Abseilen und der HAK-Matura

ATVStaffel 2Folge 4
Von Schlafwandeln, Abseilen und der HAK-Matura

Von Schlafwandeln, Abseilen und der HAK-MaturaJetzt kostenlos streamen

Forsthaus Rampensau

Folge 4: Von Schlafwandeln, Abseilen und der HAK-Matura

126 Min.Ab 12

Die beiden Paare Vanessa und Sanja sowie Cathy und Daniel kämpfen im "Raus-Rein-Spiel" um den Verbleib im Forsthaus. Bei Petra und Miguel herrscht unterdessen dicke Luft: Sie fühlt sich von ihm hintergangen, weil er angeblich anderen Frauen schöne Augen macht. Außerdem geraten Costina und Satans Bratan heftig aneinander.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Forsthaus Rampensau
ATV
Forsthaus Rampensau

Forsthaus Rampensau

Alle 4 Staffeln und Folgen