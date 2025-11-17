Frame für Frame - Animationskurzfilme aus ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Frame für Frame - Animationskurzfilme aus Österreich
Folge 1: Frame für Frame - Animationskurzfilme aus Österreich
Im Vorfeld des 21. Best Austrian Animation Festival (BAAF) zeigt der kulturMONTAG die Vielfalt des Mediums Animation mit einer handverlesenen Auswahl österreichischer Animationskurzfilme der vergangenen Jahre. Die neun Filme sind von unterschiedlicher Machart, darunter klassische 2D-Animation, 3D-Computeranimation und Stop-Motion Mixed Media. Abwechslungsreich sind auch die Themen: Der preisgekrönte Film "Nachsaison" von Daniela Comarella etwa zeigt einen Tag am Strand an dem die Liebe eines älteren Ehepaars neu erwacht. "How to: Propaganda" von Roberto Roboto und Roman Buchberger legt die Mechanismen der Macht - damals und heute - offen. Der Film "Der Steuersünder" zeigt den Verfolgungswahn eines Tiroler Bauern, humorvoll und entlarvend zugleich. Die kuratierten Trickfilme werden gemeinsam mit Branchenkennerinnen und Branchenkennern, Festivalveranstalterinnen und Festivalveranstaltern ausgewählt, um einen spannenden Querschnitt durch die Szene zu bieten. Neben den Filmen gibt es Gespräche mit Filmschaffenden, die einen tieferen Einblick in die kreativen Prozesse und künstlerischen Visionen bieten. Regie: Stefan Schlager
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