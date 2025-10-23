Zum Inhalt springenBarrierefrei
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

HGTV
Folge vom 23.10.2025
Im Laufe der Jahre ist das Haus eines Ehepaars zu einem wilden Flickwerk geworden – mit Anbauten, sechs Treppen, sieben unterschiedlichen Bodenbelägen und drei Balkonen. Mike und Denese nehmen sich der Herausforderung an, Ordnung ins Chaos zu bringen und das Zuhause mit einem durchdachten Grundriss endlich wieder lebenswert zu machen.

