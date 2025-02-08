Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frauenbilder - Gegenbilder

Frauenbilder - Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.02.2025
Frauenbilder - Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne

Frauenbilder - Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener ModerneJetzt kostenlos streamen

Frauenbilder - Gegenbilder

Folge 1: Frauenbilder - Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne

45 Min.Folge vom 08.02.2025

Wien um 1900: Kunst und Geistesleben entfalten sich geradezu explosionsartig. Kurz vor dem Untergang der Doppelmonarchie prunkt und protzt ihre Metropole mit revolutionärer Architektur und Musik, mit Neuentdeckungen in Wissenschaft und Philosophie. Die bis heute bedeutendsten Künstler der Wiener Moderne bilden das Dreigestirn Klimt-Kokoschka-Schiele. Und die Künstlerinnen jener Jahre? Sie leisteten mutige Pionierarbeit, kämpften darum, sich zu emanzipieren – und waren doch oft zum Scheitern verurteilt, weil Männer sie boykottierten und diskriminierten. Die Dokumentation porträtiert die zu Unrecht Vergessenen und erzählt großteils sehr persönliche Geschichten des Kampfes um Anerkennung in einer männlich dominierten Kunstwelt. Der Film skizziert ein ebenso vielschichtiges wie ambivalentes Bild der damaligen Gesellschaft. Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt/Marcel Lehmann | ORF/Filmwerkstatt/Alexander Giese

Frauenbilder - Gegenbilder
ORF2
Frauenbilder - Gegenbilder

Frauenbilder - Gegenbilder

