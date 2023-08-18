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Fritz Meinecke - Facing the Unknown

Der verborgene Stamm - Die grüne Hölle

DMAXFolge vom 18.08.2023
Der verborgene Stamm - Die grüne Hölle

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Fritz Meinecke - Facing the Unknown

Folge vom 18.08.2023: Der verborgene Stamm - Die grüne Hölle

45 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 12

Im Dschungel Papua-Neuguineas machen sich Fritz Meinecke und Joris Rudy auf die Suche nach dem Volk der „Stone-Kuruwai“. Ein Volk, um das sich zahlreiche Mythen ranken. Aber sind die Kuruwai wirklich Kannibalen? Von Frankfurt geht es für Fritz und ...

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