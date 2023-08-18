Der verborgene Stamm - Die grüne HölleJetzt kostenlos streamen
Fritz Meinecke - Facing the Unknown
Folge vom 18.08.2023: Der verborgene Stamm - Die grüne Hölle
45 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 12
Im Dschungel Papua-Neuguineas machen sich Fritz Meinecke und Joris Rudy auf die Suche nach dem Volk der „Stone-Kuruwai“. Ein Volk, um das sich zahlreiche Mythen ranken. Aber sind die Kuruwai wirklich Kannibalen? Von Frankfurt geht es für Fritz und ...
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.