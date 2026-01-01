Fruits Basket
Folge 5: Ich habe mir etwas vorgemacht
23 Min.Ab 16
Die Oberschülerin Tohru Honda verliert mit dem Tod der Mutter ihr letztes Familienmitglied. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitet sie als Haushälterin für den wohlhabenden Shigure Soma. Zusammen mit Yuki Soma, einem schönen jungen Mann, sowie dessen Erzfeind Kyo Soma, teilt sie sich von nun an ein Haus. Was sie nicht ahnt: Auf der Soma-Familie lastet seit Jahrhunderten ein Fluch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fruits Basket
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Fantasie, Romanze
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland