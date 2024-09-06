Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

In freudiger Erwartung (1)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.09.2024
Joyn+
In freudiger Erwartung (1)

In freudiger Erwartung (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: In freudiger Erwartung (1)

48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Eigentlich hat Schwester Stefanie heute ihren freien Tag, doch dann wird ein dramatischer Notfall eingeliefert: Der Feuerwehrmann Marcel Grantke ist beim Versuch, einen Jungen aus einem brennenden Haus zu retten, in die Tiefe gestürzt. Der schwer verletzte Feuerwehrmann hat nur dann eine Chance, wenn ihm das Bein amputiert wird. Für Marcel Grantke hat das Leben keinen Sinn mehr. Um ihm zu helfen, trifft Schwester Stefanie eine Entscheidung, die sie in Schwierigkeiten bringt.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen