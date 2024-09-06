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Für alle Fälle Stefanie

Bandenkrieg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 11: Bandenkrieg

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Jugendliche Marc wird mit einem Messerstich ins Krankenhaus eingeliefert. Als Anführer der Straßengang "Masters" ist es Ehrensache für ihn, darüber zu schweigen, wer ihm die Wunde zugefügt hat. So verfolgen also die Mitglieder der "Masters" den Anführer der "Fighters", den ebenfalls 15-jährigen Boris. Als ihn nicht finden, terrorisieren sie Jens, den jüngeren Bruder von Boris. Schwester Stefanie versucht, die Jugendlichen zur Vernunft zu bringen ...

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